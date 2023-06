Microsoft sieht die Markteinführung der nächsten Xbox in 2028 XBU ringdrossel am Mi, 28.06.2023, 11:00 Uhr

Im Zuge des FTC-Verfahrens wurden weitere Details zu den Next-Gen-Konsolen veröffentlicht. Demnach erwartet das Redmonder Unternehmen die Einführung der nächsten Xbox und der PS6 im Jahr 2028. Microsoft dabei gab an, dass der beliebte Shooter Call of Duty im Falle der erfolgreichen Activision-Übernahme über den Veröffentlichungszeitraum der nächsten Konsole in 2028 hinausgehen würde.

Es bleibt also spannend. Aber laut dem bisherigen Veröffentlichungsrhyhtmus der Konsolen, könnte das Jahr 2028 tatsächlich hinkommen. Wir halten euch darüber informiert.

Quelle: IGN