Hacker greifen EA an: 780GB an Daten geklaut XBU ringdrossel am Fr, 11.06.2021, 11:00 Uhr

Der Quellcode von FIFA 21, der Frostbite Engine und internen Tools sollen durch kriminelle Hacker von Electronic Arts entwendet worden sein. Dies meldet Vice.com / Motherboard in einem aktuellen Bericht.

"Sie sind in der Lage alle EA Dienste auszunutzen", so die Aussage der Hacker in einschlägigen Foren. Eine Quelle versorgte Motherboard mit dementsprechenden Screenshots dazu.

Von EA gibt es eine Bestätigung gegenüber Motherboard, dass es eine solche Datenverletzung gegeben hätte.

Man untersucht den Vorfall dazu bereits und gibt an, dass eine begrenzte Menge an Game Source Codes und pasenden Tools gestohlen wurden.

Quelle: Vice / Motherboard