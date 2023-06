Eure Xbox Game Pass Highlights im Juni 23 XBU MrHyde am Sa, 03.06.2023, 13:45 Uhr

Der Xbox Game Pass ist auch in diesem Monat prall gefüllt mit neuen Spielen, Updates, und Ultimate Perks. Wir haben hier die bisher bekannten Updates der kommenden Tage für euch.



Jetzt verfügbar

Chicory: A Colorful Tale (Cloud, Konsole und PC)

Farworld Pioneers (Konsole und PC)

Car Mechanic Simulator 2021 (Cloud, Konsole und PC)

Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer (Cloud, Konsole und PC)

The Big Con (Cloud, Konsole und PC)

Schon bald im Xbox Game Pass

6. Juni – Amnesia: The Bunker (Cloud, Konsole und PC)

6. Juni – Hypnospace Outlaw (Cloud, Konsole und PC)

8. Juni – Rune Factory 4 Special (Cloud, Konsole und PC)

8. Juni – Stacking (Cloud und Konsole)

13. Juni – Dordogne (Cloud, Konsole und PC)

Updates und DLCs

Jetzt verfügbar – Super Mega Baseball 4: Early Access Trial mit EA Play

7. Juni – Battlefield 2042 Season 5: New Dawn

7. Juni – Minecraft: Trails & Tales Update

Xbox Game Pass Ultimate Perks

Du willst noch mehr Xbox Game Pass Ultimate Perks? Dann besuche einfach die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App.

Jetzt verfügbar – Sea of Thieves: Obsidian Eye of Reach Pack

Für eine begrenzte Zeit könnt Ihr Euch Gegenstände aus dem wertvollen Obsidian-Set sichern! Dieses Paket enthält das Obsidian Eye of Reach, die Obsidian Fishing Rod und die Obsidian Sails. Der Perk-Inhalt erfordert Sea of Thieves zur Nutzung.

Diese Spiele verlassen den Game Pass am 15. Juni

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du einen Titel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied Deine 20 Prozent Preisnachlass auf Spiele und 10 Prozent auf DLCs, die den Xbox Game Pass verlassen. Diese Rabatte gelten nur so lange, wie die Titel im Game Pass verfügbar sind.

Bridge Constructor Portal (Cloud, Konsole und PC)

Chorus (Cloud, Konsole und PC)

Maneater (Cloud, Konsole und PC)

Mortal Shell (Cloud, Konsole und PC)

Serious Sam 4 (Cloud, Konsole und PC)

Total War: Three Kingdoms (PC)

Quelle: Microsoft