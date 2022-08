Eure Xbox Game Pass Highlights im August 2022 XBU MrHyde am Fr, 05.08.2022, 12:30 Uhr

Microsoft hat diese Woche bekanntgegeben, was in den kommenden Tagen an Zugängen und Abgängen für den Xbox Game Pass geplant ist. Hier sind die bisher bekannten Spiele, in der zweiten Monatshälfte wird es wie immer weitere Veränderungen geben.



Neue Spiele Xbox Game Pass

Jetzt verfügbar – Ghost Recon Wildlands (Cloud, Konsole und PC)

Jetzt verfügbar – Shenzhen I/O (PC) ID@Xbox

Jetzt verfügbar – Turbo Golf Racing (Cloud, PC und Xbox Series X|S) ID@Xbox

9. August – Two Point Campus (Cloud, Konsole und PC)

11. August – Cooking Simulator (Cloud, Konsole und PC)

11. August – Expeditions: Rome (PC)

11. August – Offworld Trading Company (PC) ID@Xbox

Updates und DLCs

Jetzt verfügbar – Citizen Sleeper Episode One: Flux

Jetzt verfügbar – Sniper Elite 5: Landing Force Mission and Weapon Pack

Jetzt verfügbar – Sea of Thieves: Season Seven

Xbox Game Pass Ultimate Perks

Du möchtest noch mehr Xbox Game Pass Ultimate Perks im August? Dann besuche die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App.

Jetzt verfügbar – Fall Guys: Coconut Milk Costume

11. August – Skate 3: Upgrade Bundle

16. August – The Elder Scrolls Online: Noweyr Pack

Diese Spiele verlassen den Game Pass am 15. August

Boyfriend Dungeon (Cloud, Konsole und PC)

Curse of the Dead Gods (Cloud, Konsole und PC)

Library of Ruina (Cloud, Konsole und PC)

Starmancer (Game Preview) (PC)

Train Sim World 2 (Cloud, Konsole und PC)

Quelle: Microsoft