Die Roboquest Version 1.0 ist verfügbar XBU MrHyde am Mo, 13.11.2023, 13:15 Uhr

Entwickler RyseUp Studios und Publisher Starbreeze Entertainment haben bekanntgegeben, dass das beliebte Roboter-FPS-Roguelite Roboquest offiziell in der Version 1.0 für 24,99 Euro auf Xbox und PC über die digitalen Stores Steam, Epic Games Store und GeForce Now, veröffentlicht wurde und plattformübergreifend spielbar ist.



Während seiner dreijährigen Early-Access-Phase, konnte das Spiel bereits 94% positive Bewertungen auf Steam sammeln und vor kurzem verbesserte sich das Rating, gerade rechtzeitig zum Launch, noch mal auf 98%. Roboquest bekommt zum Launch eine Rabattaktion und Spieler können das Spiel als Demo-Version auf Steam testen.



Roboquest ist ein blitzschnelles FPS mit Roguelite-Mechanik, das sowohl im Singleplayer- als auch im Two-Player-Koop-Modus, in dem sich Spieler mit einem Brobot zusammentun und gemeinsam Feinde über den Haufen ballern, gespielt werden kann. Mit einer Reihe von handgefertigten Waffen und einzigartigen Upgrades müssen sie mächtige Synergien finden, um ihre Position als Roboter-Wächter zu stärken. Sie schalten Technologien frei, die ihnen helfen, sich durch Canyons, Energiefabriken und Sci-Fi-Städte zu kämpfen. Je weiter sie im Lauf voranschreiten, desto mehr müssen Spieler ihren Charakter und Spielstil anpassen sowie das Basislager aufrüsten, um permanente Upgrades freizuschalten.

Quelle: RyseUp Studios