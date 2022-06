Die Juni-Highlights im Xbox Game Pass XBU TNT2808 am Mi, 01.06.2022, 09:30 Uhr

Der Juni bricht an, neue Spiele werden in den Xbox Game Pass aufgenommen - der Lauf der Dinge. Besonders Ubisoft-Fans dürften sich freuen, bei der Auswahl werden aber sicherlich alle etwas finden:

Schon bald verfügbar

Ubisoft Games in der Xbox App für PC

Seit dem Launch von Rainbow Six: Extraction und Rainbow Six: Siege im PC Game Pass hat die Xbox App auf PC einige Updates erhalten. Ab sofort ist es noch einfacher, Spiele von Ubisoft zu finden und über Ubisoft Connect zu installieren. Zukünftig springst Du mit Hilfe der Optimierungen direkt in For Honor: Marching Fire Edition und Assassin’s Creed Origins, sobald die Titel im PC Game Pass erscheinen.

Updates und DLCs

Jetzt verfügbar – Age of Empires III: Definitive Edition – Knights of the Mediterranean DLC

Jetzt verfügbar – Microsoft Flight Simulator - Top Gun: Maverick Expansion

Jetzt verfügbar – No Man’s Sky: Leviathan Expedition

Bis zum 9. Juni – Sea of Thieves: Lost Sands Adventure

Xbox Game Pass Ultimate Perks

Du willst im Juni mehr Xbox Game Pass Ultimate Perks? Dann besuche einfach die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App.

Diese Spiele verlassen den Game Pass

