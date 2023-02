Caverns of Mars: Recharged erscheint Anfang März XBU MrHyde am Do, 23.02.2023, 14:00 Uhr

Atari und SneakyBox teilten nun mit, dass der Arcade-Shooter Caverns of Mars: Recharged am 9. März 2023 für Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Atari VCS, Windows PC, PlayStation 4 und PlayStation 5 digital erscheinen wird. Es gibt auch einen neuen Gameplay-Trailer zum Spiel:

Quelle: Atari