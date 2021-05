BeeFense BeeMastered erscheint am 24. Juni Amortis am Do, 20.05.2021, 15:57 Uhr

Getreu dem Motto „Save the Bees!“ müssen die Spieler in BeeFense BeeMastered eine effektive Verteidigung gegen abwechslungsreiche Gegnertypen in insgesamt 26 Level aufbauen – eine echte BeeFense eben! In der Remastered Version des erfolgreichen Mobile Games wurde die Grafik von Grund auf erneuert, um auf PC und Konsole in Full HD und mit neuen Animationen zu glänzen. Auch inhaltlich wurde das humorige Tower-Defense Spiel erweitert: die Geschichte geht im Land der Glühwürmchen in sechs neuen Level weiter, wobei neue Waffen den cleveren Bienchen weitere Möglichkeiten verleihen, um sich trickreich gegen ihre Gegner zu verteidigen. Doch Vorsicht: man sollte sich nicht von der süßen Optik täuschen lassen, hinter BeeFense BeeMastered verbirgt sich ein forderndes Strategiespiel, das jede Menge taktische Überlegungen und Ressourcenplanung erfordert.

26 Level, davon wurden 6 brandneu designt

Neue Grafik, Lichtstimmung und Animationen

Anspruchsvolles Tower Defense-Gameplay mit einer spannenden Geschichte

12 Kampftürme mit verschiedenen Eigenschaften und Upgrades

Abwechslungsreiche Gegnertypen

Spannendes Ressourcenmanagement

Komplette Controllersteuerung

