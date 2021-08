Xbox-Controller - mehr als nur zum Zocken?!

Xbox-Controller sind längst mehr als bloße Eingabegeräte für eine Xbox. Sie können universell im Microsoft-Kosmos eingesetzt, auf Reisen mitgenommen und im E-Sport ausgespielt werden. Und die Xbox-Controller werden gehegt, selbst gestaltet und gesammelt…

Individualität statt Masse an Xbox-Controllern

Gerade Microsoft versteht es, den Spielern die Möglichkeiten selbst in die Hand zu geben und ihre Kreativität und Individualität auszuleben – mit dem Xbox Design Lab bieten sie die Möglichkeit, seinen eigenen Controller nach persönlichen Wünschen und Präferenzen zu gestalten und dank Gravur sogar zu einem Unikat zu machen.

Momentan können Gehäuse, Rückseite, Bumper, Trigger, Steuerkreuz, Sticks und Tasten des Xbox-Controller angepasst werden. Vielleicht können wir aber in Zukunft noch mehr individualisieren, etwa verschiedenfarbige Sticks, andere Materialien oder sogar eigene Bilder, die auf das Gehäuse gedruckt werden… man wird wohl noch träumen dürfen.

Für den gehobenen Spieler

Auch den E-Sport-Markt hat Microsoft für sich entdeckt und so einen eigenen Xbox-Controller geschaffen, der Xbox Elite Wireless Controller Series 2 soll vor allem Vielspieler und Progamer ansprechen. Der Preis ist zwar deftig, dafür kann die Widerstandkraft der Sticks, der Weg der Trigger oder auch die komplette Tastenbelegung angepasst werden.

Ach, und Paddle auf der Rückseite gibt es auch noch. Zugegeben: Recht teuer ist der Controller schon, dafür bietet er aber auch so viel Mehrwert – auch wenn er schleunigst ebenfalls ins Xbox Design Lab wandern sollte, um den speziellen Xbox-Controller farblich anpassen zu können.

Wie viele Xbox Series-Controller wird es am Ende geben?

Warum ich das alles schreibe? Na, weil allein diese Möglichkeiten schon so viel weiter reichen als das Weiß oder Schwarz der mitgelieferten Standard-Controller – und man damit ja eigentlich schon zufrieden sein könnte.

Doch auch abseits des Xbox Design Labs gibt es einige künstlerische Ausprägungen, die es in den Handel schaffen. So gibt es zu nahezu jeder Xbox-Spielmarke auch einen eigenen Xbox 360-, Xbox One- oder Xbox Series-Controller. Ob Halo, Forza oder Gears, hier kommt jeder auf seine Kosten.

Und Farben und Muster gibt es noch und nöcher. Ich behaupte: Jeder wird mindestens einen Xbox-Controller gesehen haben, den er unbedingt haben möchte – auch wenn er eigentlich keinen zweiten, dritten, vierten… oder fünfzehnten Controller mehr bräuchte.

Die Jagd nach dem goldenen Xbox-Controller

Wozu das führt? Es gibt mittlerweile einige Sammler, die auf der Jagd nach speziellen Xbox-Controllern sind! Das ist sicher nicht so lohnenswert wie das Sammeln von Sneakers, aber auch unter den Bedieneinheiten der Microsoft-Konsolen gibt es so manche Schätzchen – vor allem natürlich Einzelstücke, die in Gewinnspielen rausgehauen werden.

Mein kostbarster Controller dürfte wohl der Xbox One-Controller von Sea of Thieves sein – den ich bis heute designtechnisch unerreicht finde… zumindest dachte ich das bis zum Wochenende!

Die Kreativität kennt keine Grenzen

Neben all den offiziellen Möglichkeiten gibt es nämlich natürlich auch die Option, selbst Xbox-Controller anzupassen oder zu veredeln – dazu habe ich aber nicht das nötige Geschick oder die Geduld.

Eine andere Option: Custom-Controller im Internet erstehen. Und genau über so einen bin ich gestolpert. Der Künstler POPeART hat schon in der Vergangenheit durch Controller- oder Konsolendesign auch sich aufmerksam gemacht – und jetzt einen echten Knaller hingelegt, zumindest für mich.

Der Halo Needler-Controller ist angelehnt an die ikonische Waffe auf den Halo-Spielen – und hat direkt mein Herz erobert. Ich musste also direkt zugreifen, als sich die Chance dazu ergab. Klar, die Kosten von rund 120 Euro sind für einen umgemodelten Xbox Series-Controller recht hoch, aber auch Künstler und niedrige Stückzahlen sollen schlie0ßlich bezahlt werden…

Welcher Xbox-Controller ist euer Favorit?

Und wer weiß, vielleicht beginnt damit ja auch meine Sammelleidenschaft. Ich bringe es immerhin schon auf fünf, mit dem Needler-Drücker auf sechs Xbox-Controller – und ein neuer Xbox Elite-Controller ist eigentlich auch bald fällig.

Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr ganz besondere Xbox-Controller? Oder bleibt ihr bei den Standardausführungen? Zeigt gerne auch in den Kommentaren eure Lieblinge – oder Sammlungen!

Quelle: XBoxUser / Microsoft / trezn.com / POPeART