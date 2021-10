Skul: The Hero Slayer erscheint bald für Xbox One XBU ringdrossel am Fr, 15.10.2021, 10:30 Uhr

Die Jungs von SouthPaw Games geben an, dass der Actiontitel Skul: The Hero Slayer in sechs Tagen seinen Weg auf die Xbox One finden wird. Es handelt sich dabei um ein 2D-Rogue-lite-Plattformspiel, das der Held bestreiten muss, um Skuls König aus der Gefangenschaft zu retten.

Skul: The Hero Slayer kommt am 21.10.21 für Xbox One, PS4 und Switch auf den Markt

Quelle: SouthPaw Games